O argentino Jorge Sampaoli pediu desculpa nas redes sociais depois dos comentários polémicos que fez no programa 'SoFoot' sobre Ousmane Dembélé. O treinador disse: «Nunca foi minha intenção referir-me ao autismo. Peço desculpa a toda a gente. Queria falar de individualidade. Mais do que nunca, é uma altura em que temos de ter cuidado com as palavras que usamos».

O treinador, que estava na liga francesa como treinador do Olympique de Marseille, tinha dito o seguinte sobre o antigo extremo do Barcelona:

«Quando tudo está a correr mal, os outros jogadores são como espectadores, a ver como vai acabar a ação. Eles sabem que ele joga como um autista: começa a ação e termina-a sozinho. Não tem a capacidade de fazer brilhar um colega de equipa, só sabe brilhar ele próprio. Mbappé é um pouco assim», afirmou Sampaoli.