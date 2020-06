O Las Palmas anunciou este domingo a morte de um jogador das camadas jovens. Jorge Sánchez Vaca, de 17 anos, morreu no sábado afogado enquanto nadava com amigos no Canal de Orellana, em Badajoz.

O jovem jogador iria integrar a equipa de juniores na época 2020/21.

Além de Jorge Sánchez Vaca, morreu ainda outro jovem de 15 anos.