Franciso Trincão (Sp. Braga), Pedro Nuno (Moreirense) e Helton Leite (Boavista) estiveram em destaque na 19.ª jornada da Liga. O extremo dos arsenalistas é a figura da ronda pela segunda semana consecutiva, Pedro Nuno fez-nos tirar o chapéu e Helton Leite ergueu uma parece intransponível na receção dos axadrezados ao V. Guimarães.

A figura da jornada:

Um problema físico aliado depois à escassez de oportunidades concedidas fizeram retardar a «explosão» daquela que é tida por unanimidade como uma das maiores promessas nacionais da geração de 1999 desde o verão de 2018, quando Portugal venceu o Europeu de sub-19 na Finlândia.

Esta época, Francisco Trincão soma já 23 partidas realizadas (oito como titular) e quatro golos apontados, três deles com Rúben Amorim, que o utilizou em todos os sete jogos realizados desde que sucedeu a Ricardo Sá Pinto no comando do Sp. Braga

O jovem natural de Viana do Castelo fechou com chave de ouro uma semana marcante na ainda curta carreira. Ele, que em tempos chegou a ser apontado à Juventus, comprometeu-se com o Barcelona, que pagou aos arsenalistas uma verba recorde (para os cofres dos minhotos) de 31 milhões de euros para o reservar para a próxima época, fixando-lhe uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, a mais elevada aplicada neste momento a um futebolista português.

Neste domingo, Trincão estava em campo há nove minutos quando decidiu o Sp. Braga-Sporting, tendo sido o principal responsável pela escalada de duas posições da equipa minhota, que saltou numa só jornada do quinto para o terceiro lugar da Liga. É a figura da jornada pela segunda ronda seguida e não nos culpe por sermos repetitivos.

O golo da jornada:

O Moreirense foi a casa do Gil Vicente arrancar uma vitória expressiva por 5-1. Resultado inesperado por uma série de fatores: porque a equipa de Barcelos ainda não tinha perdido em casa para a Liga esta época (era a única) e porque os cónegos eram à entrada para esta jornada, a par do Desp. Aves, os únicos sem triunfos fora de portas. No final do jogo, Ricardo Soares, técnico do Moreirense, falou numa tarde perfeita. Mas não houve nada mais perfeito na cidade de Barcelos do que o quinto golo dos visitantes. Uma chapelada de Pedro Nuno que promete entrar sem pedir licença na lista dos melhores momentos desde campeonato. Venha o que vier daqui para a frente.

A defesa da jornada:

«A vitória axadrezada tem muitos(s) dedo(s) do guarda-redes», escreveu o jornalista do Maisfutebol destacado para o Boavista-V. Guimarães. Helton Leite teve uma exibição recheada de momentos de inspiração que se não tivessem acontecido poderiam ter virado do avesso o resultado final do jogo. A melhor defesa desta jornada poderia ser outra – e até outra de Helton – mas a nossa redação inclina-se para aquela com a qual impediu que Bruno Duarte relançasse o jogo no Bessa nos instantes finais. Obrigatório!