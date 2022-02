A ronda 22 da Liga arranca com um clássico potencialmente decisivo nas contas do título. FC Porto e Sporting, respetivamente primeiro classificado e campeão em título, defrontam-se no Estádio do Dragão na sexta-feira a partir das 20h15.

Sábado será o dia mais preenchido da jornada com quatro encontros. Sp. Braga-P. Ferreira (15h30), Benfica-Santa Clara (18h00), Portimonense-Boavista (18h00) e Estoril-Tondela a partir das 20h30.

Famalicão e Moreirense (15h30) abrem o domingo com um duelo minhoto importante na luta pela permanência, a que se segue um não menos importante Belenenses-V. Guimarães (18h00): de um lado a sobrevivência, do outro a ambição de um lugar europeu. Depois disso, novo confronto no Minho, com o Vizela a receber o surpreendente Gil Vicente (5.º) pelas 20h30.

Na segunda-feira, Arouca e Marítimo fecham a jornada 22 da Liga na Serra da Freita a partir das 20h15.

Em baixo, confira a lista com os jogadores lesionados, castigados e convocados dos 18 clubes.

(Este artigo está em permanente atualização)

SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO

FC Porto-Sporting (20h15)

FC Porto

Lesionados: Wilson Manafá, Diogo Costa

Castigados:

Convocados:

Sporting

Lesionados:

Castigados: Pedro Porro

Convocados:

SÁBADO, 12 DE FEVEREIRO

Sp. Braga-Paços de Ferreira (15h30)

Sp. Braga

Lesionados: Nuno Sequeira, Lucas Mineiro.

Castigados:

Convocados:

Paços de Ferreira

Lesionados: Jordi Martins, Jorge Silva, João Vigário, Flávio Ramos.

Castigados: Nuno Santos.

Convocados:

Benfica-Santa Clara (18h00)

Benfica

Lesionados: Gilberto, Lucas Veríssimo, Haris Seferovic, Roman Yaremchuk, Rodrigo Pinho.

Castigados:

Convocados:

Santa Clara

Lesionados: Costinha, Sagna.

Castigados: Lincoln, Cryzan.

Convocados:

Portimonense-Boavista (18h00)

Portimonense

Lesionados: Achraf Lazaar.

Castigados: Lucas Possignolo.

Convocados:

Boavista

Lesionados: Pedro Malheiro, Miguel Reisinho, Tiago Morais.

Castigados: Makouta, De Santis, Luís Santos.

Convocados:

Estoril-Tondela (20h30)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados: Carles Soria.

Convocados:

Tondela

Lesionados: Jota Gonçalves.

Castigados: Neto Borges.

Convocados:

DOMINGO, 13 DE FEVEREIRO

Famalicão-Moreirense (15h30)

Famalicão

Lesionados: Rúben Lima, Diogo Figueiras, Heriberto Tavares.

Castigados: Charles Pickel.

Convocados:

Moreirense

Lesionados:

Castigados:

Convocados:

Belenenses-V. Guimarães (18h00)

Belenenses

Lesionados: Nilton Varela, Sandro, Pedro Nuno, Chico Teixeira, Rafael Camacho.

Castigados: Alioune Ndour.

Convocados:

V. Guimarães

Lesionados:

Castigados: Alfa Semedo, Tiago Silva, Óscar Estupiñán.

Convocados:

Vizela-Gil Vicente (20h30)

Vizela

Lesionados: Ivanildon Fernandes.

Castigados:

Convocados:

Gil Vicente

Lesionados: Ziga Frelih, Vítor Carvalho, Murilo.

Castigados: Talocha

Convocados:

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO

Arouca-Marítimo (20h15)

Arouca

Lesionados: Fernando Castro, Sema Velázquez, David Simão, Oday Dabbagh, Yaw Moses.

Castigados: Pedro Moreira, André Silva.

Convocados:

Marítimo

Lesionados: Tim Soderstrom.

Castigados:

Convocados: