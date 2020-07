A 32.ª jornada da Liga é a jornada que consagra o FC Porto campeão ao segundo match-point. Podia ter sido na véspera, caso o Benfica voltasse a claudicar diante do Vitória, mas a responsabilidade ficou mesmo para a equipa de Sérgio Conceição que teve de puxar pelos galões no clássico com o Sporting para antecipar a festa do 29.º título dos dragões.

Um empate até seria suficiente, mas o novo campeão venceu mesmo o clássico e garantiu, desde já, o lugar mais apetecível da Liga. O segundo lugar já tinha sido entregue na ronda anterior, mas quase tudo o resto está ainda por definir, a começar pelo último lugar do pódio.

O Sp. Braga não foi além de um empate diante do Belenenses mas, ainda assim, ganhou um ponto ao Sporting e está agora a apenas dois pontos dos leões, para uma reta final que promete, com os lisboetas ainda a terem que ir à Luz e os minhotos a receberem os novos campeões.

Descendo um degrau, o Famalicão é outro dos vencedores da ronda com um triunfo sobre o Vitória Setúbal, na Cidade do Futebol, que permite à equipa-sensação ultrapassar o Rio Ave e regressar ao quinto lugar que tem vista para a Europa. O Vitória Guimarães ficou praticamente arredado desta luta, mas a equipa de Carlos Carvalhal, com apenas menos um ponto do que o conjunto de João Pedro Sousa, ainda tem uma palavra a dizer.

No fundo da classificação, tirando o já condenado Aves, há ainda cinco equipas a fugir ao penúltimo lugar. O Portimonense, com uma vitória sobre o Boavista, deixou-o nas mãos do Vitória, mas soma os mesmos 30 pontos, num grupo que conta ainda com o Tondela. Beleneneses e Paços estão mais desafogados, mas ainda não têm nada garantido. Tudo também em aberto em relação à equipa que acompanha o Aves para o segundo escalão.

Figura: momento de Danilo chegou

«Não foi uma época consistente, sei, tenho noção disso, mas sabia que este momento ia chegar».

Foi desta forma que Danilo sintetizou a sua época, a nível pessoal, que acabou por ser determinante para a conquista do 29.º título do FC Porto.

Depois da zanga com Sérgio Conceição na pré-época, o capitão perdeu espaço na equipa, não realizou, de facto, uma época consistente, como assumiu, mas nunca perdeu a ligação ao grupo e aproveitou todas as deixas para deixar o seu nome bem vincado na conquista do título.

Em Tondela, na jornada anterior, «aproveitou» a lesão de Sérgio Oliveira para saltar do banco, no final da primeira parte e, de cabeça, desfazer o nulo logo a abrir a segunda, abrindo caminho para o match-point. No clássico começou de início e voltou a apontar o caminho, com mais uma cabeçada com toda a alma a colocar um ponto final em todas as dúvidas. Duas cabeçadas que fazem de Danilo a figura da 32.ª jornada e, seguramente, uma das figuras do título.

Golo da jornada: os fabulosos pés de Rúben Ribeiro

Um final de época em grande, com um grande golo nesta última ronda a estender a passadeira para mais uma vitória do Gil Vicente na receção ao Tondela. Excelente a condução da bola até à quina da área, depois encarou um adversário, tirou-o da frente, encontrou uma nesga e disparou cruzado para o poste mais distante. Pura classe.

A defesa da jornada: «espargata» de Vlachodimos

Instinto e reflexos de super-herói. Foi desta forma que Vlachodimos negou o golo a Bruno Duarte quando o resultado estava ainda em branco na Luz. Um lance difícil com a bola a vir da esquerda, a sofrer um primeiro desvio junto ao primeiro poste e a ficar à mercê do avançado do Vitória que reagiu com um pontapé acrobático à queima-roupa. Não havia tempo para pensar, apenas para reagir e o guarda-redes do Benfica, sem tempo para chegar lá com as mãos, conseguiu travar aquela bola com o pé esquerdo. Impressionante.