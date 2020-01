A figura da jornada:

O Benfica-Desp. Aves marcou o regresso de André Almeida aos relvados após quase um mês e meio ausente por lesão.

O jogo, diante do último classificado, acabou por constituir uma improvável montanha-russa de emoções para um dos capitães da equipa de Bruno Lage. Aos 52 minutos recebeu ordem de expulsão após uma entrada sobre Ricardo Mangas, mas o VAR e a posterior avaliação de Carlos Xistra recuperaram-no para o jogo.

André Almeida pode até não ter sido o jogador que melhor se exibiu na 16.ª jornada – nem o lateral-direito – mas é indiscutível que deixou marca, ou não tivesse, depois do momento acima referido, dado a vitória ao Benfica já bem perto do final da partida. O seu segundo golo na Liga, permitiu aos encarnados manterem a diferença pontual para o FC Porto e uma importante margem de dois jogos, que faz com que o campeão nacional continue a ser a única equipa da Liga a depender de si própria para conquistar o título.

O golo da jornada:

O melhor do Moreirense-FC Porto ficou guardado para bem perto do fim e teve o selo de Jesus Corona, importantíssimo no triunfo difícil dos azuis e brancos no Minho. O polivalente mexicano foi a figura da noite: assistiu para o golo de Soares, sofreu o penálti convertido por Alex Telles e apontou um magnífico golo numa execução perfeita de pé direito aos 86 minutos depois de um domínio sem deixar cair. Corona, hoje mais habituado a atuar como lateral-direito, pode estar mais vezes longe da baliza contrária, mas recusa deixar de ser protagonista.

A defesa da jornada:

Bem sabemos que é cair no lugar-comum quando falamos em muro intransponível quando pretendemos caracterizar a exibição de um guarda-redes, mas não há volta a dar. Amir foi tudo isso e o Marítimo bem pode agradecer-lhe o facto de ter conseguido sair do jogo com o V. Guimarães com um ponto.

O iraniano brilhou com um punhado de grandes intervenções e difícil mesmo é escolher qual delas foi a melhor. Numa jornada refleta de momentos de inspiração dos guardiões – Cláudio Ramos em Braga e Beunardeau na Luz – a escolha da nossa redação vai para esta de Amir aos pés de Pêpê.