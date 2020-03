O impacto do adiamento do Euro 2020 na seleção portuguesa, o sonho de Battaglia e o medo de Jorge Costa em relação à covid-19 na Índia fazem as manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

A Bola: «Campeões contra o tempo. Como o adiamento do Euro-2020 pode influenciar os vencedores de 2016.»

«Doação de 40 ventiladores e mil máscaras. Varandas Fernandes, médico e vice do Benfica, explica como foi empregue 1 milhão de euros que as águias ofereceram ao SNS.»

Record: «'Sonho ser campeão no Sporting'. Battaglia abre o coração enquanto se resguarda da pandemia.»

O Jogo: «'Vírus na Índia terá proporções inimagináveis'. Jorge Costa passou dois anos no Mumbai City e está preocupado.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.