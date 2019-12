Esta quarta-feira é dia de Natal e as capas do 25 de dezembro, por cá, trazem entrevista ao defesa central do FC Porto, Pepe.

«Prazer de ir ao Dragão não tem preço», diz o internacional português, falando ainda de Diogo Leite e Sérgio Conceição. «Diogo Leite é o melhor central em Portugal» e «Conceição pode recriminar, mas é aberto e sabe ouvir-nos».

Lá por fora, nota ainda para as capas do país vizinho, Espanha, no Sport, L'Esportiu e Mundo Deportivo.

