A vitória do Sp. Braga sobre o Sporting por 1-0 (golo de Francisco Trincão) é o tema central dos jornais que estão nas bancas esta segunda-feira.

«Trincão resolve», «trincadela», «negócio da China», lê-se a propósito do jogo resolvido pelo pupilo reservado recentemente pelo Barcelona.

Em Espanha, o AS analisa o bom momento do Real Madrid de Zinedine Zidane, enquanto a Marca faz manchete com uma alegada crise no PSG entre Mbappé (jogador há muito associado ao Real) e o treinador Thomas Tuchel.

No L'Equipe, o triunfo do râguebi francês sobre Inglaterra é tema central: «Sorry, good game», lê-se.

Em Itália, Cristiano Ronaldo está nas capas dos principais jornais desportivos, depois do bis à Fiorentina que lhe permitiu marcar pelo nono jogo seguido e chegar aos 50 remates certeiros desde que aterrou em Turim no verão de 2018.

