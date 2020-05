O regresso da liga alemã este fim-de-semana e o mercado de transferências fazem as manchetes dos jornais desportivos deste sábado.

A Bola faz manchete com: «Via da esperança. Bundesliga regressa hoje.»

«Lage prepara treinos de conjunto no Benfica», «redução dos salários do Sporting passa para 20%» e «DGS desconhece caso de vírus no plantel do FC Porto» são outros dos destaques.

O Record diz: «Plata e Wendel não saem. Só propostas milionárias poderiam levá-los de Alvalade.»

«Rui Costa alerta: 'O objetivo de sermos campeões é superior ao facto de o estádio estar cheio ou vazio'» é outro destaque.

O Jogo escreve: «64 dias de fome para matar. O futebol está de regresso à Europa Ocidental pela porta da Liga alemã.»

