A Bola faz manchete como: «Força de elite. Oito maiores promessas do Seixal começam já a trabalhar com o plantel principal.»

No Sporting, «Amorim segura Wendel» e no FC Porto as «eleições são a 6 e 7 de junho.»

O Jogo destaca as modalidades de pavilhão que se uniram para uma inédita entrevista conjunta: «Juntos somos mais fortes.»

«Dragão tem selo de autor. O que distingue as equipas de Sérgio Conceição de todas as outras desde 1991.»

No Sporting, «técnicos em vez de cimento. Scouting e treino são as áreas a melhorar.»

No Record: «Mathieu decide. Central de 36 anos ficará mais uma época em Alvalade se quiser.»

«Jogadores com disciplina fora de campo devido à covid-19. Devem manter regras até nos tempos livres.»

No Benfica, «baliza em movimento. Helton Leite a caminho.»

Vejas as capas dos jornais na galeria associada.