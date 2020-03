Os efeitos da covid-19 no futebol português, com a FPF a fechar as provas de formação, e Jackson Martinez que recorda o penálti falhado no Dragão, fazem as manchetes dos jornais desportivos deste sábado.

A Bola: «O que fazem os treinadores durante a quarentena. Saiba como 15 técnicos da Liga ocupam as horas que são forçados a passar em casa. Mais tempo para as famílias, para as rotinas e (também eles...) para o teletrabalho.»

FC Porto enfrenta «concorrência veloz por Cucurella», «Taarabt quer recuperar o tempo perdido» e «Palhinha pode nem aquecer o lugar» no Sporting são outros dos destaques.

O Jogo: «FPF fecha provas de formação. Não haverá campeões, subidas nem descidas. Medida abrange futebol e futsal, masculino e feminino. Final da Taça e Campeonato de Portugal continuam suspensos.»

O jornal diz ainda que «no FC Porto, gira tudo à volta de Otávio» e «Nápoles e, sobretudo, Inter já se informaram sobre Vlachodimos» do Benfica.

Record entrevista Jackson Martínez, que recorda penalti falhado no Dragão: «Há adeptos do Benfica a pensar que me vendi. Quem me conhece sabe que queria fazer golo-»

No Benfica, «plantel ajuda sem-abrigo e TAD anula multa de 40 mil euros por críticas à arbitragem», já o Sporting «blinda Wendel».

