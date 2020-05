As prioridades de Rúben Amorim para o resto da época e as mudanças anunciadas por Pinto da Costa na recandidatura à presidência do FC Porto, fazem as manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

A Bola faz manchete com o Sporting e diz: «Formação em busca de afirmação. Rúben Amorim e o desafio para o que resta da época.»

O jornal adianta ainda que «Iuri Medeiros vai ser reforço» do Sp. Braga.

O Record também faz manchete com os leões: «Prioridade central e trinco. Rúben Amorim identificou posições que pretende reforçar.»

Destaque ainda para o anúncio de Pinto da Costa: «Candidato-me pelas dificuldades tremendas do presente.»

O Jogo traz o presidente do FC Porto em manchete: «Pinto da Costa anuncia mudanças na direção. Lançamento da campanha marcada pela promessa de nova equipa.»

O jornal traz uma entrevista a Ricardo Quaresma: «Quem gosta de ganhar quer trabalhar com o Sérgio.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.