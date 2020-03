Os resultados financeiros do Benfica, a lista de reforços para Rúben Amorim no Sporting e a vitória do Sp. Braga fazem as manchetes deste sábado dos diários desportivos nacionais.

A Bola faz capa com os 104 milhões de euros apresentados pela SAD encarnada e titula Lucro Histórico, enquanto Record e O Jogo apontam ao técnico leonino.

«Unhas para Amorim» escreve o diário da Cofina, para afirmar que há uma lista de reforços definida em Alvalade, enquanto o diário nortenho diz que o triunfo do Sp. Braga nesta sexta-feira sobre o Portimonense é um «Recado para Amorim» que vê a antiga equipa a sete pontos de distância.