As declarações de Frederico Varandas, o futuro do futebol e as memórias do penta do FC Porto fazem as manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

A Bola tem em manchete Frederico Varandas, que explica a união dos três grandes: «É uma questão de sobrevivência.»

«Transferência de Bruno Fernandes entra na FIFA» e «FPF revoluciona Campeonato de Portugal» são outros dos destaques.

No Record, Varandas revela planos para o futuro leonino e futebol português: «Sporting vai ter de viver da formação.»

«SAD do Sporting nega dívida por Bruno Fernandes», a «revolução no futebol não profissional: FPF cria 3.ª Liga e muda quase tudo» e «Quaresma arrasa Ventura «em defesa da etnia cigana».

O Jogo traz em manchete memórias do penta: «FC Porto festeja hoje início do ciclo mais longo de vitórias da Liga Portuguesa.»

«FPF faz revolução total nos nacionais», «FIFA decide quem fica com 4,6 milhões da transferência de Bruno Fernandes» e «Benfica com treinos de uma hora, mas a todo o gás», também em destaque.

