A antevisão do clássico entre Sporting e FC Porto e um ano de Bruno Lage como treinador da equipa principal do Benfica fazem as capas dos jornais desportivos deste sábado.

O Jogo: «Entrevista exclusiva: José Peseiro, o único treinador que orientou o FC Porto e Sporting na última década, lança o clássico.»

Record: «Um ano de sonho. Bruno Lage cumpre 365 dias como treinador principal.»

«Sérgio procura igualar Mourinho. Desde 2002/03 que dragões não vencem na Luz e em Alvalade.»

A Bola: «Bruno Lage muito satisfeito com a contratação de Weigl.»

