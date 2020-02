Os jogos de Benfica e FC Porto, frente a Famalicão e Académico de Viseu, para a Taça de Portugal, fazem as manchetes dos jornais desportivos nacionais desta quarta-feira.

O Record diz: «Gabriel o Salvador. Médio coloca águia em vantagem na eliminatória no último lance.»

«Dragões com exibição pobre. Surpresa antes do clássico.»

O Jogo escreve: «Grandes apertos. Famalicão obrigou Benfica a suar até aos descontos, AC Viseu impôs empate ao FC Porto.»

«Sporting já procura sucessor de Silas», diz ainda o jornal.

A Bola faz manchete com: «Coração e cabeça: Gabriel carimbou reviravolta no último lance do jogo.»

No Académico de Viseu-FC Porto: Poupança sem direito a juros.»

