O início das meias-finais da Taça de Portugal e o Sporting dominam as manchetes desportivas desta terça-feira, 4 de fevereiro.

«Jamor à primeira vista», pode ler-se, nas gordas do jornal O Jogo, sobre os jogos Benfica-Famalicão e Ac. Viseu-FC Porto, relativos à primeira mão da meia-final da prova rainha, a disputar esta noite.

Já o jornal A Bola refere que a AG de destituição começa a ganhar força com a fratura existente na Mesa da Assembleia Geral do Sporting: «Nuvem Negra», lê-se, com o presidente Frederico Varandas como pano de fundo.

Também sobre o Sporting, mas no que toca ao encontro em Braga, do último domingo, o jornal Record frisa que o clube verde e branco quer que o árbitro Jorge Sousa não volte a dirigir encontros da equipa: «Vermelho a Jorge Sousa», lê-se, na capa do diário desportivo.

