O plano para o regresso ao futebol profissional em Portugal, apresentado pelo Maisfutebol ao detalhe, faz manchete na edição desta quinta-feira do jornal A Bola.

Apesar da paragem das competições, os chamados «grandes» preparam o futuro. O mesmo jornal avança que Renan está na porta e saida de Alvalade, que Zé Luís tem futuro incerto no FC Porto e o Benfica está atento a Taremi e a Helton Leite.

Em O Jogo, o principal destaque vai para o fundo criado pela Federação Portuguesa de Futebol para salvar o futebol não profissional.

Já o Record traça os planos de Rúben Amorim no Sporting para a próxima época, com muito sangue novo à mistura.

Em Espanha, o AS dá contas dos cortes salariais no Real Madrid, sendo também notícia a crise diretiva no Barcelona, que estará, segundo o Mundo Deportivo, na perseguição do internacional argentino Lautaro Martínez.

