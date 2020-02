O empate do Benfica com o Famalicão (1-1), que valeu aos encarnados a passagem à final da Taça de Portugal, faz as manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

A Bola diz: «Taça do sofrimento. Águias garantem presença na final depois de penar no Minho.»

Espaço ainda para as palavras de Sérgio Conceição sobre a polémica com o clássico: «É querer tapar o sol com a peneira» e para «Casillas que avança para a Federação espanhola.»

O Jogo: «Nas taças é uma Odysseia. Guarda redes grego encaminhou águias para o Jamor, apesar do que chegou a ser um massacre.»

O jornal destaca ainda as declarações de Sérgio Conceição sobre o clássico: «Temos de pedir desculpa?»

«Renan quer sair já do Sporting» é outro dos temas de capa.

Record: «Odysseia para o Jamor. Vlachodimos decisivo coloca águias na final.»

Também o destaque ao que disse Sérgio Conceição sobre o jogo com o Benfica: «Vitória sem espinhas.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.