Os atletas que estão na linha da frente da luta conta a covid-19, o Sporting que procura um avançado e os segredos de Luis Díaz fazem as manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

A Bola:

«Os verdadeiros campeões. Numa altura em que o desporto está parado eles não param. E salvam vidas».

«Os segredos do scout do Benfica. Pedro Ferreira lidera o departamento e explica como são identificados potenciais reforços.»

«Todos os jogadores do Sporting estão no mercado. William Carvalho pode render mais 6 milhões de euros.»

«Casillas recorda o momento em que sofreu um enfarte: 'Nélson Puga salvou-me a vida'.»

Record:

«Leão de ataque. SAD procura avançado móvel e olha para o mercado interno. Taremi referenciado.»

«Grimaldo trava lateral. Benfica projetava venda do espanhol, mas não há clubes que queiram pagar 35 milhões.»

«Rúben Neves e o futuro: 'Gostaria de voltar ao FC Porto'.»

O Jogo:

«Os segredos do sucesso de Luis Díaz. Pai do colombiano contou as lições que o filho aprendeu em criança e como melhorou a técnica a imitar Ronaldinho Gaúcho.»

«Sporting: Seis centrais no plantel, Rúben Amorim quer respaldo para a linha de três defesas no 3-4-3.»

«Ronaldo de volta aos relvados.»

