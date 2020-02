A situação de Silas no Sporting e a lesão de Luis Díaz, que abre a porta a Nakajima, faz as manchetes dos jornais desportivos deste sábado.

A Bola diz que «Silas colocou lugar à disposição», O Jogo escreve que «Silas já tem um pé de fora» e o Record aponta: «Silas até ver.»

O Jogo escreve ainda: «Díaz chama Nakajima ao palco. Lesão deve afastar colombiano dos relvados cinco semanas.»

Os jornais falam ainda de Bruno de Carvalho, que foi ouvido no julgamento do ataque a Alcochete e de Francisco J. Marques, que responde por oito crimes no caso dos emails.

