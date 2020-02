Os jogos das equipas portuguesas na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com Sporting a vencer e Benfica, FC Porto e Sp. Braga com derrotas, fazem as manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

A Bola: «Em aberto. Leão evitou noite negra. Mas há esperança para todos.»

O Jogo: «Todos vivos. Leões foram as estrelas da jornada, mas os oitavos estão à vista para os quatro.»

Record: «Leão da Europa. Triunfo claro deixa equipa de Silas bem posicionada para chegar aos oitavos.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.