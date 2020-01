Gabriel que quer representar a seleção portuguesa, Diogo Costa que vai jogar a final da Taça da Liga e a pressão no Sporting fazem as manchetes dos jornais desportivos nacionais desta sexta-feira.

A Bola escreve: «Gabriel à espera da seleção. Médio do Benfica assume pela primeira vez o desejo de representar Portugal.»

Destaque ainda para Sporar, reforço do Sporting: «Estou muito contente. Sou leão.»

O Jogo diz: «Diogo tem as costas quentes. Aos 20 anos, guarda-redes do FC Porto vai jogar a sua quarta final com pleno respaldo de Sérgio Conceição.»

«Koch já tem acordo com o Benfica» e «Sporar blindado por 60 milhões no Sporting» são outros dos destaques.

Record aponta: «Rogério Alves sob pressão. Presidente da mesa da AG do Sporting desafiado a tomar posição de força. Cada vez mais sócios exigem queda da direção.»

