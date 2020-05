O regresso do futebol em Portugal e as medidas de segurança que isso acarreta por causa da covid-19 fazem as manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

A Bola: «A contar os dias. Campeonato autorizado a voltar no último fim de semana do mês.»

Record: «Soltem as feras. Jogos vão decorrer à porta fechada a partir de 30 de maio. Benfica e FC Porto com o mesmo intervalo de descanso.»

«Casillas sem convite para continuar no FC Porto» e «Benfica quer Koch mais barato» são outros dos destaques.

O Jogo: «DGS exigiu testes na hora. I Liga regressa a 30 de maio, mas jogadores e árbitros têm de ser avaliados nos dias dos jogos».

«Brahimi doou 30 mil refeições» a instituições do Porto e «Wendel no mercado mesmo sem Tóquio2020» também em destaque.

Veja as capas dos jornais na galeria associada.