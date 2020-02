A vitória do Sporting frente ao Portimonense, que levou os leões novamente ao terceiro lugar, faz as manchetes dos jornais desportivos nacionais.

O Record faz manchete com: «Protestos, agressões e pódio: Golaço de Mathieu dá início a reviravolta em novo dia turbulento em Alvalade. Claques organizaram manifestação antes do jogo. Vogal Miguel Afonso atingido a pontapé, filha de 16 anos insultada e cuspida.»

Espaço ainda para o que ficou do clássico: «Benfica quer árbitros estrangeiros. Plantel do FC Porto acredita e faz acreditar.»

A Bola diz: «Arte contra a vergonha. No campo, golaço de Mathieu abriu caminho para o pódio. Fora do estádio, manifestação acabou com agressões a membros da direção.»

«Águias querem árbitros estrangeiros nos seus jogos (e nos do FC Porto)» é outro dos destaques.

O Jogo: «De volta ao pódio. Algarvios marcaram primeiros, mas os leões reagiram e subiram ao terceiro lugar. Varandas revolta-se e declara guerra às claques. 'Nunca vão mandar no clube ou voltar a ter privilégios.'»

«Arbitragem na mira de águias e dragões» também em destaque.

