O impacto financeiro da covid-19 no futebol, com alguns clubes a fazerem cortes de salário e outros a entrarem e lay-off, fazem as manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

A Bola:

«Braço-de-ferro. Clubes começam a avançar com lay-off. Sindicato dos Jogadores fala em falta de respeito e atitude egoísta.»

«Só há um culpado no processo de Rafael Leão: o pai», diz Nélson Almeida, ex-empresário do jogador.

Record:

«Grandes cortam 50%. Benfica, FC Porto e Sporting pretendem reduzir salários. Anunciada quebra do mercado de transferências na base da decisão.»

O Jogo:

«Ceferin quer ter campeões. Presidente da UEFA defende soluções para entregar o título mesmo sem concluir campeonatos.»

