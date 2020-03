A vitória do FC Porto nos Açores, frente ao Santa Clara, e o empate do Benfica com o Moreirense, que levam os dragões à liderança da tabela, fazem as manchetes dos jornais desportivos nacionais desta terça-feira.

A Bola: «Nasce um novo líder. Dragões ultrapassam águias em queda livre.»

Record: «Liga vira. Águia volta a tropeçar em casa e entrega liderança ao rival.»

O Jogo: «Virou. Dragões vencem nos Açores, águias empatam na Luz e há novo líder na Liga.»

Em destaque nos três jornais também os possíveis efeitos do coronavírus no campeonato português: «Liga admite parar campeonato.»

