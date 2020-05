As memórias do tetra do Benfica, contadas por Jorge Jesus e Rui Vitória, e a garantia de Gelson Martins, numa altura em que o castigo foi prolongado, fazem as manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

A Bola faz manchete como: «Memórias do tetra. Jorge Jesus e Rui Vitória recordam os quatro anos de glória na Luz.»

Destaque ainda para o Sporting: «Valor de Acuña baixa €5 milhões.» E para o FC Porto: «Aperto financeiro leva SAD a olhar para dentro.»

O Record também faz manchete com Jorge Jesus, que recorda os seis anos que passou na Luz: «Tenho saudades das festas no Marquês.»

O jornal diz ainda que vai ser criado um «perímetro de segurança alargado para reduzir aglomeração de pessoas perto dos estádios» e que «Fábio Silva tem acordo para renovar» pelo FC Porto.

O Jogo faz manchete com Gelson Martins, que viu a suspensão prolongada até novembro: «Vou voltar mais forte do que nunca.»

Destaque ainda para José Mário, «o prodígio que o FC Porto ganhou às águias.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.