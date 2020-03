As consequências das medidas de prevenção contra o novo coronavírus marcam definitivamente as primeiras páginas dos jornais desportivos desta quarta-feira. Cadeiras vazias, cadeados e um sinal de Stop «pintam» as manchetes que dão conta que a próxima jornada da Liga vai jogar-se à porta fechada, sem adeptos, e boa parte das atividades desportivas no país e na Europa foram suspensas, canceladas ou adiadas.

«Futebol sem alma», escreve o jornal «A Bola» em relação aos jogos à porta fechada, uma «medida histórica» imposta pelo Covid-19.

O jornal «Record», com uma manchete onde se lê «Stop», diz que o coronavírus deixa o país e o desporto do avesso.

Já o jornal «O Jogo» escreve que «Europa tranca a porta», dando conta que os campeonatos do velho continente, incluindo Portugal, vão jogar-se sem público.

