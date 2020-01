A vitória do Benfica em Alvalade e a derrota do FC Porto no Dragão preenchem boa parte das primeiras páginas dos jornais deste sábado.

Começamos pelo jornal «Record» que tem uma «Rafa» com um número «7» nas leras gordas. O extremo saltou do banco e marcou os dois golos do Benfica que permitem ao Benfica um avanço confortável, de sete pontos, na corrida ao título. Em relação ao FC Porto, o jornal diz que os «guerreiros tramam dragões».

O jornal «A Bola», por seu lado, fala num «Toque de Midas», também em relação a Rafa. O jornal destaca ainda a vantagem de 7 pontos do Benfica sobre o FC Porto e de 19 sobre o Sporting.

Já o jornal «O Jogo» estende a «passadeira vermelha» ao Benfica que, com o triunfo em Alvalade, «capitaliza triunfo do Braga no Dragão e cava fosso de sete pontos na frente».

Os três jornais também fazem referência à «histórica» vitória da seleção de andebol sobre a Suécia no Campeonato da Europa.

