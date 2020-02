A imprensa desportiva deste domingo, dia 16 de fevereiro, dá natural destaque à vitória do Sp. Braga no reduto do líder Benfica.

«Por uma Palhinha», é a manchete do jornal A Bola, que brinca assim com o apelido do autor do único golo do encontro.

O Jogo fala em «Paixão pelo caviar», tendo em conta que, no espaço de apenas um mês, o Sp. Braga venceu duas vezes o FC Porto, duas vezes o Sporting, e agora quebrou um jejum de 65 anos sem ganhar no reduto do Benfica, para o campeonato.

O Record fala em «queda livre» do líder, que somou a segunda derrota seguida.

Veja as primeiras páginas dos jornais deste domingo na galeria associada.