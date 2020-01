O momento de Rafa, homem que bisou na vitória do Benfica ante o Sporting no dérbi de sexta-feira, bem como a atual fase do FC Porto, que ficou a sete pontos do líder da Liga após a derrota com o Sp. Braga, dominam as manchetes desportivas deste domingo, 19 de janeiro.

«Rafa à Félix», pode ler-se, nas gordas do jornal Record, falando na «grande aposta de Bruno Lage» para o que aí vem na segunda metade da época. O jornal A Bola também chama à capa o internacional português: «Os Segredos de Rafa», lê-se, em manchete.

Já o jornal O Jogo escreve «Depressão ao raio x», para ilustrar o que tem sido o FC Porto em comparação com o Benfica: há maior criação, mas menos golos, mais posse de bola, mas também mais perdas em relação aos encarnados.

Comum é também um destaque à saída de António Folha do comando técnico do Portimonense e a antecipação ao duelo de Portugal este domingo, ante a Islândia (13h00), no Europeu de andebol.

