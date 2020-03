Os efeitos do coronavírus ameaçam fechar as portas dos estádios da Liga. Esse é o assunto presente nas capas dos três jornais desportivos desta terça-feira, um dia depois de o Governo ter recomendado a suspensão de eventos com mais de 5.000 pessoas.

Esse é mesmo o título que faz manchete do jornal A Bola, que titula «A Liga em suspenso», um tema que ocupa espaços consideráveis também nas primeras páginas de Record e O Jogo, que noticiam que «Futebol pode parar» e «Vírus põe jornada em risco», respetivamente.

As consequências do coronavírus no desporto são, aliás, o tema dominante da imprensa desportiva europeia e fazem manchete dos principais jornais espanhóis, italianos e franceses.

De resto, o título principal de Record, é a «aposta em Plata», um jogador que o Sporting procura segurar para ser potenciado por Rúben Amorim.

Já O Jogo puxa para manchete a entrevista de Pinto da Costa ao Porto Canal e as críticas do presidente do FC Porto para com a arbitragem do jogo com o Rio Ave.

