A vitória do Benfica sobre o Belenenses, mais sofrida do que aparentemente seria expectável quando as águias chegaram ao 2-0, domina as capas dos jornais deste sábado.

O Jogo escreve «Águia abana, mas não cai», A Bola destaca o «o lado bom do génio», enquanto o Record aponta para a «almofada» que o Benfica leva para o jogo com o FC Porto no estádio do Dragão.

A visita do FC Porto ao V. Setúbal também tem destaque nas capas dos jornais desportivos, com Conceição a pedir uma equipa «unida e coesa».

Os últimos negócios do mercado de Inverno também tem espaço nas primeiras páginas dos jornais, ainda que o último dia tenha sido bem mais tranquilo do que é habitual.