O braço de ferro do Sporting com o Manchester United relativamente às negociações por Bruno Fernandes faz manchete na edição desta segunda-feira do jornal Record, que escreve que os leões querem 60 milhões de euros + €10M pelo passe do capitão e que até o Manchester City já quis inteirar-se sobre o processo.

Já A Bola faz capa com o fim do empréstimo do avançado brasileiro Fernando, do Shakhtar ao Sporting: «Devolvido», lê-se.

O momento do FC Porto é destacado em O Jogo, que aborda problemas na zona intermediária do terreno.

Em Espanha, os jornais de Madrid falam de uma Liga espanhola que a partir de agora será decidida entre Real Madrid e Barcelona, que dividem a liderança, enquanto os catalães dão especial destaque ao triunfo do Barça no jogo de estreia de Quique Setién.

Por Itália, a vitória da Juventus de Cristiano Ronaldo (português bisou frente ao Parma) é evidenciada: a Vecchia Signora já soma quatro pontos de vantagem sobre o Inter.

