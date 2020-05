«Às ordens», é a manchete do jornal A Bola deste domingo, que destaca os preparativos no Seixal para o regresso da equipa do Benfica ao trabalho, agendado para esta segunda-feira.

Para o mesmo dia está marcado o regresso do FC Porto ao relvado, e já com uma garantia de Sérgio Conceição, a fazer a manchete d'O Jogo: «Vamos regressar com toda a força».

O Record faz manchete com o dinheiro que o Sporting conta garantir entretanto com jogadores que nem estavam integrados no plantel, como Matheus Pereira ou Rafael Leão: «30,5 milhões à porta», é o título desta publicação.