«Vírus chega aos salários», é a manchete do jornal O Jogo deste sábado, dia 21 de março.

Um título que remete para uma análise aos efeitos económicos da pandemia, tendo em conta que alguns clubes europeus já avançaram para uma redução dos salários, e outros decidiram mesmo dispensar jogadores.

«Vírus trama Amorim», é o título do jornal Record, que refere que a pandemia está a condicionar os planos do treinador do Sporting, que pretendia concluir brevemente o nível 3 do curso de treinador, na Irlanda.

«Ligados», é a manchete do jornal A Bola, que remete para o campeonato de consola que foi organizado pela Liga, para simular (quase todos) os duelos da 26.ª jornada da Liga. O Benfica não entrou, e por isso o Portimonense também teve de ficar de fora, realça esta publicação.