O jornal A Bola deste domingo faz manchete com o «Plano de retoma» do Benfica, que passará por testes aos jogadores em regime de "drive through", já a partir desta segunda-feira, e depois trabalho no relvado a partir de 4 de maio.

O Record faz manchete com Jota, jovem jogador do Benfica, precisamente, e diz que «empréstimo é solução» para a próxima época.

O Jogo tem uma entrevista com Óliver Torres, que faz o balanço de quatro anos ao serviço do FC Porto.

«Agora até marco de bicicleta», diz o médio, agora no Sevilha.