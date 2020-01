O testemunho de Rui Patrício em tribunal, no caso do ataque à Academia de Alcochete é o tema presente em todas as primeiras páginas da imprensa desportiva portuguesa.

As memórias de terror partilhadas pelo antigo guarda-redes do Sporting, com ameças de morte aos jogadores fazem a manchete do jornal A Bola e tem grande destaque no Record e também n'O Jogo.

A manchete do jornal Record, contudo, dá destaque a mais um possível reforço para o Benfica, com a garantia de que «Bruno Guimarães é para já», ainda que a confirmação do negócio possa acontecer só depois das saídas de Gedson, Fejsa ou Samaris.

Já O Jogo volta a olhar para o Clássico entre FC Porto e Sporting, destacando o facto de os dragões se afirmarem como «reis dos Clássicos», uma vez que entre os chamados três grandes, «é o único com mais vitórias do que derrotas no século XXI.»

Por outro lado, na imprensa internacional o rei é outro. É dado grande destaque ao hat-trick de Ronaldo pela Juventus, tema das primeiras páginas da imprensa italiana e da espanhola.

