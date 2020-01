A vitória do Sporting em Setúbal faz manchete dos jornais deste domingo. «Febre de sábado à noite», «Remédio Santo» e «Bruno anti-vírus» são os títulos que dominam as primeiras páginas dos desportivos nacionais.

Lá por fora, a final da Supertaça Espanhola, disputada na Arábia Saudita, motivou uma primeira página polémica do jornal Marca, onde aparece uma mulher vestida com um niqab e a camisola do Real Madrid.

Também em Espanha, a possível contratação de Xavi para substituir Valverde no comando técnico do Barcelona está em destaque nos jornais da Catalunha.

Veja todas as primeiras páginas na galeria associada.