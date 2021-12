O ano de 2021 ficou marcado pela covid-19, tal como acontecera com 2020. Porém, seja em períodos negros ou em outros bem mais felizes, o ser humano nunca deve perder uma das suas caraterísticas mais especiais: a capacidade para sorrir.

Rir ainda é o melhor remédio para muitos dos problemas que afetam as nossas vidas. Na redação, gostamos de produzir o Jornal do Incrível porque temos a oportunidade de divulgar episódios caricatos, notícias com uma pitada de humor num mundo invariavelmente cinzento.

A cada final de ano, a principal dificuldade passa por escolher apenas 10 dessas histórias. Porém, é mais uma oportunidade para recordar o quanto sorrimos ao longo de 2021. Agora é a sua vez.

Fique com as melhores histórias do Jornal do Incrível do Maisfutebol:

1. Sorteio da Liga dos Campeões teve de ser repetido

Sim, este foi o ano em que um sorteio da Liga dos Campeões teve de ser repetido. A gala da UEFA ficou marcada por uma sucessão de erros que levou o organismo a determinar a repetição do sorteio dos oitavos de final da competição. Em poucas palavras, a bola do Man. United foi colocada no pote do Villarreal e não estava no pote do At, Madrid, que recebeu indevidamente a bola do Liverpool. Percebeu? No fim, a UEFA garantiu que foi uma falha da tecnologia, não um erro humano.

2. Guarda-redes foi expulso antes do jogo começar

A introdução do VAR continua a gerar controvérsia no mundo do futebol. Porém, o recurso ao vídeo-árbitro é cada vez mais comum. No Paraguai, por exemplo, serviu até para expulsar um guarda-redes antes do jogo começar. Jean foi apanhado a fazer gestos obscenos para os adeptos do Olimpia Asunción e o Cerro Porteño teve de recorrer ao guarda-redes suplente logo no início do encontro.

3. A bola que viajou da Escócia aos Países Baixos

Dezembro foi um mês pródigo em histórias incomuns. No dia 4, por exemplo, uma psicóloga revelou que estava a dar um passeio numa praia dos Países Baixos quando encontrou uma bola de futebol do Dundee Athletic. Numa troca de mensagens nas redes sociais, Esther Verhees ficou a saber que a bola tinha sido rematada duas semanas antes em Dundee, na Escócia, tendo percorrido uma distância correspondente a 600 quilómetros, pelas águas do Mar do Norte.





4. Festejou a três segundos do fim e perdeu a medalha de ouro

Esta foi uma das histórias mais lidas do Maisfutebol e não é difícil perceber porquê. Na final de luta greco-romana dos Jogos Pan-Americanos, na categoria de -97 quilos, o cubano Josue Hecheverria marcou um ponto frente ao brasileiro Igor Queiroz, a três segundos do final e achou que estava feito. Ainda com o adversário no chão, virou-lhe costas para celebrar o triunfo, que valia a medalha de ouro, quando foi surpreendido por um último golpe do adversário. Igor Queiroz somou três pontos e acabou por conquistar o ouro, deixando a prata para o inconsolável Josue Hecheverria.

5. Equipa entra no estádio de marcha-atrás para evitar o azar

As superstições têm forte impacto no futebol africano e da Tanzânia chegou-nos mais um exemplo claro. Para contornar o azar, a equipa do Mbeya Kwanza decidiu entrar no seu estádio de marcha-atrás. A manobra caricata do motorista do autocarro acabou por não surtir grande efeito, já que a equipa perdeu frente ao líder do campeonato, o Young Africans (2-0).

6. Jogador critica as opções do treinador na flash interview

Em Portugal, é habitual dizer que os jogadores têm pouca voz. Podem fazer cair treinadores, por exemplo, mas é raro virem a público criticar opções técnicas ou táticas, ou mesmo tecer considerações profundas sobre vários aspetos do dia a dia de um clube. No Brasil, Anderson não esteve com meias medidas. O jogador do Liberdade ficou irritado com o empate frente à Juventus (2-2), na meia-final do Campeonato Marabaense, e colocou o dedo na ferida durante a flash interview: «Penso que o problema foram as substituições erradas. Estou consciente do que estou a dizer. O meu treinador mexeu errado. Ele, como nosso superior, tem de prestar atenção nas peças que vai mexer, para não acontecer essa porra que aconteceu aqui».

7. Sabino, o jogador que tem medo do apito

José Sabino, defesa-central que representava o Sport Recife, ganhou uma legião de fãs no Maisfutebol. Perdemos a conta às gargalhadas que soltámos com o jogador que tem medo do apito do árbitro. O defesa brasileiro de 25 anos foi apanhado nessa situação embaraçosa em dois momentos distintos. Porém, mesmo com essa pequena mancha no currículo, Sabino continua a despertar o interesse de outros clubes. Agora, é jogador do Athletico Paranaense, por empréstimo do Sport.

8. «Aposto que o Messi nunca tem de passar por isto»

A imagem que ilustra este artigo é de Marten de Roon, médio dos Países Baixos que representa a Atalanta. Certo dia, o jogador de 30 anos, que até representou a seleção neerlandesa no Euro 2020, foi até à loja do clube italiano para participar numa iniciativa louvável: Marten de Roon iria surpreender os primeiros três adeptos que comprassem camisolas suas. O médio disponibilizou-se para pagar e autografar as camisolas. Porém, após longa espera...ninguém apareceu. «Aposto que Messi nunca tem de passar por isto», afirmou, sem perder o sentido de humor.



9. Estafeta foi fazer uma entrega e acabou a festejar a Copa América

O futebol tem o condão de aproximar as pessoas. Sobretudo, em momentos de celebração. Por isso, quando a Argentina estava a um pequeno passo de festejar a conquista da Copa América, 28 anos depois, os clientes não quiseram que o estafeta ficasse de fora, após fazer a respetiva entrega. O estafeta acabou por ficar em casa dos clientes a assistir aos minutos finais do jogo frente ao Brasil e juntou-se aos festejos como se conhecesse aquelas pessoas de algum lado. Um momento inesquecível.

10. O que escolher entre mulheres a dançar em trajes menores ou a final da Champions?



Michael Ballack foi um espectador atento da final da Liga dos Campeões entre o Chelsea e o Manchester City, realizada no Estádio do Dragão. Porém, o antigo jogador do clube londrino não esteve no recinto portista. Não estava sequer no conforto do seu lar. De acordo com as imagens partilhadas nas redes sociais, Ballack estaria a jantar num local onde estava a decorrer um espectáculo com mulheres a dançar em trajes menores. Porém, indiferente ao cenário à sua volta, o ex-internacional alemão fixou os olhos no ecrã do telemóvel e vibrou com o triunfo do seu Chelsea. Uma questão de prioridades.