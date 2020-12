2020 está a chegar ao fim e fica marcado pela covid-19, que provocou alterações profundas no nosso quotidiano. O mundo do desporto também foi abalado pelo novo coronavírus mas nem tudo foi tão mau como parece.

Pelo caminho, ainda conseguimos soltar uma belas gargalhadas. Tudo graças ao Jornal do Incrível, aos inúmeros episódios que foram chegando dos quatro cantos do Mundo e que nos fazem sorrir. A redação do Maisfutebol tem especial gosto em contar estas histórias, podemos confessar.

Quando o ano chega ao fim, a principal dificuldade passa por escolher apenas dez episódios entre as centenas que fomos apresentando. A seleção não foi fácil mas aqui está. Faça o favor de sorrir.

1. Jogador suspenso cinco anos por morder pénis do adversário

O título já diz tudo, não é? Em fevereiro, escrevemos que esta poderia ser a história mais insólita do ano. Não estávamos longe da verdade. Em França, um jogador amador do AS Soetrich foi suspenso por cinco anos, depois de ter sido provado que mordeu o pénis de um adversário, jogador do AS Terville, na zona dos balneários. A vítima teve de ser transportada para o hospital, onde foi suturada com 12 pontos.



2. Foi dado como morto em 2016, mas afinal está vivo

Em janeiro de 2016, um jogador que se formou no Schalke04 ao lado de Manuel Neuer foi dado como morto, na sequência de um acidente de viação na República Democrática do Congo. Hiannick Kamba tinha 29 anos. Porém, ele está vivo. Segundo a procuradora de Essen, Hiannick Kamba contou que foi abandonado por amigos de noite, sem documentos, dinheiro e telefone, durante uma viagem pelo interior do Congo. O esquema terá sido montado pela ex-mulher, que conseguiu um certificado de óbito e enganou uma companhia de seguros alemã para receber o valor correspondente ao seguro de vida do jogador.



3. «No FC Porto tivemos de colocar os relógios dentro do tacho de cabidela»

A história já tem vários anos mas foi contada por Maniche em 2020. Certo dia, durante um almoço de equipa no FC Porto, Jorge Costa e Paulinho Santos desafiaram os colegas a colocar os relógios dentro de um tacho de cabidela, para perceber quais é que seriam falsos: «Quando tiras o relógio, para além de sujo e embaciado, o ponteiro deixava de funcionar. Aí descobrias se o relógio era falso. Então havia dois que não queriam colocar os relógios: o Baía e Paulo Ferreira. A bracelete do Vítor era de pele e ele não a queria sujar e o Paulo porque tinha comprado um relógio em condições há pouco tempo.»

4. Porquê sempre ele?

Em junho de 2020, Mario Balotelli foi impedido de entrar no centro de treinos do Brescia, depois do clube ter avançado para um processo de rescisão unilateral do contrato, alegando faltas do avançado aos treinos online da equipa durante a quarentena. Balotelli terminou o ano a assinar por outro clube, o Monza, que disputa a Serie B.

5. Jogadores obrigados a regressar a pé a Lourosa

Uma história incrível e que, como é hábito em Portugal, terminou com quase todos a descartarem responsabilidades. O Lusitânia de Lourosa perdeu em São João de Ver por 1-0 e o presidente, irritado com a situação, decidiu que os jogadores tinham de regressar a Lourosa a pé, cumprindo uma distância de cerca de cinco quilómetros. A decisão gerou enorme polémica, como seria de esperar, e o presidente lá veio garantir que não, que tinham sido os jogadores a tomar a iniciativa de regressar a pé. Veja os vídeos associados a este artigo.



6. Arsenal despede a mascote por contenção de custos

No último dia do mercado de transferências, a 5 de outubro, o Arsenal não apresentou reforços e anunciou a dispensa de mais de 50 funcionários, para contenção de custos. Um deles era Jerry Quy, que vestia a pele de Gunnersaurus, a mascote, há mais de 27 anos. Os próprios jogadores do Arsenal revoltaram-se com a medida, Gunnersaurus chegou a receber propostas de outros clubes mas viria a ser readmitido pelos Gunners em novembro, face à pressão.



7. Marcus Thuram recorre ao Google para se identificar



Marcus Thuram não vai esquecer o dia em que chegou ao estádio Giuseppe Meazza com a comitiva do Borussia Mönchengladbach sem a necessária identificação para entrar. O francês, filho de Lilian Thuram, decidiu improvisar, pegou no telemóvel e pesquisou o seu nome no Google. As fotografias e a uma pequena biografia convenceram o segurança, na véspera do jogo com o Inter de Milão, para a Liga dos Campeões.

8. Confunde o filho de jogador de futsal com filho de dono de circo

Foi seguramente um dos episódios mais hilariantes de 2020. Após um jogo de futsal entre o ARC Moinhos e o Boavista B, um jornalista da Liga Amadora TV entrevistou Tiago Cardinal, jogador dos axadrezados e filho de Fernando Cardinal, internacional português. Devido a um mal-entendido, o jornalista pensou que Tiago era filho de Victor Hugo Cardinali, dono de um dos maiores circos do país: «O teu pai, Cardinali, continua ainda com esse circo, não é?» Veja o vídeo associado a este artigo.



9. Celebrou um golo nu e pediu desculpa: «Pensei que estava de cuecas»

Chegamos em ritmo acelerado e animado a dezembro. No Brasil, um jogador foi protagonista de um dos festejos mais comentados de sempre. Depois de marcar pelo Sampaio Corrêa frente ao Maricá, Emerson Carioca decidiu responder às provocações e foi celebrar junto dos adeptos contrários. Lá chegado, tirou a roupa toda…e ficou nu. «Errei. Pensei que estaria de cuecas. Não faria de novo, já até levei um ralhete da minha esposa», confessou o jogador, mais tarde.

10. Conferência de Mourinho interrompida por máquina de lavar de jornalista

Aconteceram vários episódios semelhantes ao longo de 2020, na sequência do confinamento provocado pela covid-19. As conversas virtuais multiplicaram-se e uma delas, já a 15 de dezembro, provou que é difícil encontrar um local reservado em casa para entrevistar um treinador, por exemplo. Antes do jogo com o Liverpool, Mourinho não conseguiu ouvir a pergunta do jornalista devido a um barulho intenso: «Que barulho é este?» «Pode ser a minha máquina de lavar», respondeu, sem problema, o jornalista em questão. Veja o vídeo associado a este artigo.