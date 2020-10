Imagine que é treinador de futebol e tem de lidar com as lesões dos dois laterais esquerdos do plantel devido a algo inesperado com a gravação de um vídeo para a entidade que gere a competição. Foi isso que aconteceu a Fran Fernández, treinador do Tenerife.



O técnico revelou que Carlos Pomares e Álex Muñoz, as duas soluções para o flanco esquerdo da defesa, lesionaram-se na semana passada ao participarem nas gravações de um vídeo para La Liga.



Os jogadores tiveram de realizar diversos exercícios durante as filmagens e acabaram por sofrer sobrecargas físicas. Álex Muñoz, o habitual titular, falhou mesmo o jogo de domingo frente ao Sp. Gijón, para o segundo escalão espanhol. Felizmente, Carlos Pomares recuperou a tempo e contribuiu para o empate no jogo realizado no El Molinón.