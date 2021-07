O comunicado que a SAD do Benfica enviou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a confirmar o acordo entre José António dos Santos e John C. Textor para a venda de 25 por cento das ações, revela que o representante legal do investidor americano é um antigo dirigente das «águias».

O documento anexa um formulário da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), no qual é indicado o advogado que representa o investidor americano. É aí que aparece o nome de João Costa Quinta, associado da DLA Piper ABBC.

João Costa Quinta foi vogal do Conselho Fiscal do Benfica entre 2009 e 2016, ano em que passou depois para vice-presidente.

Deixou os órgãos sociais do Benfica em 2020, já que não integrou a lista de Luís Filipe Vieira para as últimas eleições.

A página da DLA Piper ABBC revela que «co-lidera o departamento de societário e lidera o departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia». «Os seus clientes são sobretudo fundos de private equity, fundos de capital de multinacionais», acrescenta o perfil.