A família de José António Reyes continua a suportar a dor provocada pela morte do antigo jogador do Benfica (representou o clube encarnado na época 2008/09). O extremo faleceu a 1 de junho de 2019, aos 35 anos, na sequência de um violento acidente de viação.



Numa reportagem transmitida pela Movistar, o pai Paco Reyes revelou como têm sido os primeiros meses sem o jogador espanhol, que tinha representado o Extremadura antes do despiste fatal de carro.



«Não podem sequer imaginar. A minha única saída é para ir ao cemitério, às 9 da manhã, e depois volto para casa. Não saímos daqui para casa. A minha mulher já perdeu 40 quilos e ainda não colocou os pés na rua», desabafa Paco Reyes.



O pai de José António Reyes explica ainda que deixou de ver futebol após a morte do extremo: «Nunca mais vi um jogo de futebol, só o que fizeram de homenagem do Extremadura. Nem vimos o dérbi. São os dias em que mais nos lembramos dele e esses são os dias mais difíceis de enfrentar. O Sevilha era tudo para ele.»