José Bizarro é o novo treinador do Sporting da Covilhã, anunciou o clube da II Liga nesta quarta-feira.

O substituto de Nuno Capucho foi recrutado ao Lusitano de Évora, quarto classificado da Série H do Campeonato de Portugal.

O antigo guarda-redes, campeão do mundo de sub-21 em Riade, iniciou a carreira de treinador em 2006, no Amares. Depois passou por Anadia, Fiães, Caniçal, Sertanense (três passagens), Mafra, União de Leiria e Coimbrões (onde esteve seis épocas).

Esta será a primeira experiência de Bizarro nos campeonatos profissionais, e com o objetivo de evitar a despromoção do Sporting da Covilhã, equipa que está na 16.ª posição da II Liga, logo acima da linha de água, e que soma sete jornadas do campeonato sem vencer.