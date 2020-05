Poucos dias depois de ter anunciado uma candidatura à presidência do Benfica, Bruno Costa Carvalho utilizou as redes sociais para deixar a primeira promessa eleitoral: promover o regresso de José Boto, antigo responsável máximo do «scouting» do clube, agora ao serviço do Shakhtar Donetsk.

«O Benfica, para ter um dos melhores scoutings do mundo, tem que ter os melhores profissionais disponíveis. É nesse sentido que, se for presidente do Benfica, promoverei o rápido regresso de José Boto ao Benfica. Farei isso porque José Boto é um dos melhores do mundo. Não falei com ele nem preciso. Sei que terei argumentos para o trazer de volta. É uma promessa», escreveu o empresário.

Contactado pelo Maisfutebol, José Boto confirmou que não existiu qualquer contacto, e descartou um regresso à Luz (ou a Portugal) nos próximos tempos.

«Não faz parte dos meus projectos regressar a Portugal nas próximas três épocas, uma vez que acabei de renovar por esse período com o Shakhtar», refere o «chief-scout» da formação ucraniana.

Bruno Costa Carvalho anunciou, no passado dia 26 de maio, que ia candidatar-se novamente à liderança do Benfica, mas desde logo assumiu que existe uma questão estatutária.

Isto porque o empresário tem apenas 18 anos de associado, quando são necessários 25 para legitimar uma candidatura.

Bruno Costa Carvalho já entrou na corrida eleitoral do Benfica em 2009, mas os estatutos só foram alterados no ano seguinte.