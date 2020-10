José Campaña estreou-se pela seleção espanhola frente a Portugal, um país que bem conhece. O médio do Levante passou pelo FC Porto, em 2014/15, ainda que sem grande protagonismo.

«Pude estar em diferentes países onde se praticava futebol de formas diferentes. Onde bati no fundo e fiz a minha viragem foi em Portugal. Cheguei lá porque Lopetegui me conhecia e havia muitos espanhóis. Fui para o FC Porto, que é uma equipa com nome e grandes jogadores. Foi difícil, tinha esperança de que como conhecia o treinador teria oportunidades, mas não. A partir daí resolvi trabalhar para ir para uma equipa em boas condições físicas e mentais», contou à Rádio Marca.

Sem espaço no plantel principal, Campaña chegou mesmo a disputar alguns jogos na equipa B dos dragões para «não perder aquele bichinho da competição».

«Desci um degrau porque confiei no meu futebol para recomeçar do zero e subir até onde cheguei agora», acrescentou.

Apesar da pouca utilização com Julen Lopetegui, o médio do Levante, garante não guardar rancor ao técnico espanhol.

«Muita coisa acontece num clube e no fundo estou-lhe agradecido. Aquele ano foi o ponto de inflexão para acumular uma maturidade que me fez ser o que sou. É difícil, porque um jogador de futebol sempre quer jogar, mas em parte eu agradeço-lhe. Foi o que me fez mudar o chip. Ele desculpou-se e eu sabia que havia muita concorrência», recorda.