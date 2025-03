O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, assumiu que não acredita num V. Guimarães «desgastado» após a eliminação da Liga Conferência.

José Faria, técnico do Estrela da Amadora, fez antevisão à deslocação até à cidade «Berço» para um duelo da 26.ª jornada da Liga.

«O Estrela vai-se agarrar àquilo que é capaz de fazer. Não é este resultado do Vitória [derrota com o Betis por 0-4] que vai abalar a equipa. Esperamos um jogo extremamente difícil e não concordo que o adversário esteja mais desgastado. Tem um plantel riquíssimo, vamos jogar num estádio extremamente complicado, com grande ambiente, mas vamos definir uma estratégia e acredito que podemos fazer um bom jogo», vincou em conferência de imprensa.

O Estrela da Amadora atravessa a melhor fase da temporada, com quatro jogos sem derrotas (uma vitória e três empates), mas não está satisfeito.

«Continuamos a trabalhar focados para integrarmos os novos jogadores e tirar o máximo rendimento deles. Nos últimos três jogos ficou um amargo de boca, porque podíamos ter somado os três pontos. Temos que perceber a dimensão que o Estrela tem, mas desde o primeiro dia que cá estou encaramos todos os jogos para ganhar, sabendo que nem sempre é possível», admitiu.

José Faria acredita numa boa resposta da equipa em Guimarães, apesar das lesões que afetam o Estrela.

«Duvido que haja alguma equipa que tenha tido mais lesões do que nós, mas confiamos em todos os jogadores. É pensarmos na nossa união, para darmos continuidade ao processo», exprimiu, revelando por outro lado que os defesas Miguel Lopes e Ferro recuperaram das lesões sofridas na última partida e estão aptos para o jogo em Guimarães.

A partida entre o Vitória de Guimarães e o Estrela da Amadora, a contar para a 26.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, disputa-se domingo, pelas 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.